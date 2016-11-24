Глава НБУ рассказала о перспективах валютного рынка в 2017 году

Международные кредиторы взяли паузу в предоставлении Украине финансовой поддержки, так как некоторые политические силы занимаются популизмом и заинтересованы в проведении досрочных выборов. Все это может стать причиной уменьшения резервов валюты в Украине и спровоцирует серьезный риск для достигнутой макроэкономический стабильности в 2017 году. Как передает replyua.net, такой прогноз озвучила руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.
«Если программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет продлена в начале 2017 года, в этом ничего страшного нет, однако если этого не сделать, имеющиеся у нас резервы в размере 15,5 миллиардов долларов придется тратить ежедневно», - заявила Гонтарева в ходе встречи совета Нацбанка.
Также Гонтарева добавила, что на следующий год регулятор ожидает отрицательный показатель нынешнего счета платежного баланса в размере почти 3 миллиардов долларов. Кроме того, государство должно будет выплатить свыше 2,5 миллиардов американских долларов в качестве обслуживания задолженности и вернуть миллиард долларов первого транша по программе МВФ stand by за 2014 год.
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