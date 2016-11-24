В 2017 году в Украине появится Служба финансовых расследований

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Об этом в одном из своих интервью сообщил журналистам действующий министр финансов Александр Данилюк. По словам министра, для того, чтобы полностью ликвидировать сегодняшнюю налоговую полицию и в последствии создать новую Службу финансовых расследований требуется принятие специального закона. При этом хотелось бы укомплектовать такую службу еще в этом году. Однако, вероятнее всего это случится только в следующем.Александр Данилюк так же отметил, что наиболее важным при формировании новой службы остается вопрос подбора кадров. Он заявил, что в будущем вместо 1500 человек, работающих уже сегодня в определенных органах по противодействию финансовым преступлениям, в службе будет 2500 сотрудников. При этом сама будущая служба должна в первую очередь выполнять аналитические, а не силовые функции.Следует напомнить, что еще в конце мая текущего года министр Данилюк поделился планами ликвидировать действующую налоговую полицию. На ее место должна прийти Служба финансовых расследований, которая одновременно объединит функции прокуратуры, бывшей налоговой полиции и СБУ и будет расследовать все экономические преступления.