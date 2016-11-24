Цены на нефть замерли на позитивной отметке в преддверии встречи ОПЕК

Мировые цены на нефть последние четыре дня показывают то слабый рост, то слабое падение, и это связано с предстоящей встречей представителей стран ОПЕК, которая пройдет в Вене в конце месяца, информирует replyua.net. Уже четыре дня подряд стоимость барреля постоянно меняется, однако по сравнению с прошлой неделей цены на нефть значительно подросли.
В пятницу торги завершились падением, и цена на баррель установилась на уровне 46,8 долларов, однако с понедельника стоимость черного золота выросла. Сегодня, 24 ноября, по состоянию на 10 часов 10 минут по киевскому времени баррель торговался по 48,97 долларов. Данные торгов свидетельствуют о том, что мировые рынки замерли в ожидании встречи ОПЕК, на которой будет решаться вопрос о снижении уровня добычи нефти.
Ранее цены на нефть обвалились из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, однако эксперты дали прогноз о том, что такое падение будет краткосрочным, и стоимость нефтяных котировок скоро снова возрастет.
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