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Транш від МВФ: Знову затримки

Транш від МВФ: Знову затримки
Питання щодо виділення Україні чергового траншу не записано до плану роботи Ради директорів Міжнародного валютного фонду до кінця поточного місяця. Про це зазначається у матеріалах Фонду, передає replyua.net.

За даними від МВФ, на цей місяць планується обговорити ряд питань, які стосуються співпраці з Фінляндією. В той самий час у плані роботи Ради директорів Міжнародного валютного фонду питання стосовно виділення чергового траншу для України на розробку та впровадження реформ немає. Варто згадати, що за підсумками роботи Міжнародного валютного фонду в Києві була складена заява, в якій зазначалося, що для України потрібно більше часу, щоб виконати певні вимоги МВФ для отримання наступної грошової допомоги. Як повідомлялося раніше, голова Міністерства фінансів Данилюк Олександр переконував, що якщо транш від МВФ Україна все таки не отримає у цьому році, то це ніяким чином не вплине на державний бюджет нашої держави в наступному році. Міністр пообіцяв, що всі виплати в 2017 році будуть виплачуватися згідно з планом виплат, закладеному в держбюджет. Також Данилюк зауважував, що гроші від МВФ будуть надходити не до бюджету України, а в резерви Національного банку.
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