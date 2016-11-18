МВФ предъявил Украине еще одно требование

Чтобы успешно завершить третий пересмотр программы реформ в рамках тесного сотрудничества МВФ и Украины, ВР необходимо принять бюджет на будущий год, учитывая требования, предъявленные кредитором.
Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении миссии Международного валютного фонда, которая закончила работу в Киеве. В сообщении указано, что Украина продемонстрировала прогресс, однако необходимо предпринять еще много шагов, чтобы закрепить финансовую стабильность. «Нужно принять Госбюджет на будущий год, продолжить борьбу с коррупцией и сохранить финансовую стабильность. По этим вопросам дискуссии между Киевом и МВФ продолжаются», говорится в заявлении миссии.
Однако представители миссии после проделанной в Киеве работы также подчеркнули, что их точка зрения может не совпадать с мнением руководства финансового института. Напомним, что ранее Джерри Райс, глава департамента коммуникаций Международного валютного фонда, заявил о том, что МВФ продолжит сотрудничество с Украиной, если будет сохранена независимость Нацбанка Украины.
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