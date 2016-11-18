Кубив рассказал об инфляции в 2016 году

Степан Кубив, министр торговли и экономического развития, сегодня заявил о том, что инфляция в Украине по итогам всего года не должна превысить 14 процентов, а рост ВВП к концу года составит около одного процента, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Причем, согласно новым данным Министерства экономического развития и торговли, они дают более пессимистичный прогноз, нежели Национальный банк Украины. По словам Кубива, «сейчас наблюдаются незначительные положительные тенжденции», благодаря которым можно дать положительный прогноз по итогам уходящего года. «В этом году ВВП достигнет одного процента в Украине, однако уже в следующем году рост ВВП может составить три процента», заявил министр. Напомним, что ранее Кубив также отчитался по экономическому росту в Украине.
По его словам, в текущем году отмечается положительная динамика во всех отраслях, однако самые лучшие показатели по темпам роста наблюдаются в сельском хозяйстве, капитальных инвестициях и в промышленном производстве. Напомним, что темпы роста инфляции в Украине резко увеличились в октябре текущего года.
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