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Есть ли связь между выигрышем Трампа и девальвацией гривны

Есть ли связь между выигрышем Трампа и девальвацией гривны
В ходе сегодняшних торгов курс гривны составил 26,34 грн. за доллар, что означает рост американской валюты к украинской на 33 копейки. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге для издания «Новое время» пишет экономист Международного центра перспективных исследований, старший экономист Центра экономической стратегии Александр Жолудь. По его мнению, среди причин, вызвавших девальвацию национальной валюты Украины является общее падение курса развивающихся стран после того, как на президентских выборах в США победу получил Дональд Трамп. Также сейчас наблюдается ослабление валют целого перечня развивающихся стран, в частности, западной соседки Украины - Польши.

Такая тенденция, по словам эксперта, вызвана ожиданием радикального изменения американской политики, что может привести к определенному усилению доллара по отношению к другим валютам.

Вместе с тем, на мировом рынке продолжают отмечаться достаточно неплохие цены на руду и черные металлы, которые для Украины являются важными экспортными товарами. Это помогло украинской валюте просесть не так сильно, как в других странах. Но, пишет в заключении Жолудь, до конца года стоит ожидать незначительного ослабления гривны – 26-27 грн за доллар.
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