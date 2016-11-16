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Цены на нефть снова набирают обороты после выборов в США

Цены на нефть снова набирают обороты после выборов в США
Ровно через неделю после президентских выборов в Соединенных Штатах цены на черное золото начали стабилизироваться, информирует replyua.net. Победа Дональда Трампа на выборах привела к серьезному падению котировок на всех мировых рынках, и такая тенденция продолжалась несколько дней.

Накануне вечером на торгах цены на нефть снова начали расти, и рост котировок превысил сразу три процента. По состоянию на 7 часов 30 минут по киевскому времени баррель нефти торговался по 47,16 долларов. Нефтяные котировки показывают положительную динамику на протяжении последних 16 часов. Вчера на утренних торгах баррель черного золота торговался всего по 44 доллара. Незадолго до выборов аналитики рынка нефти предсказывали падение котировок в случае победы Дональда Трампа, однако также они прогнозировали падение лишь в краткосрочной перспективе.

Что касается дальнейшей динамики, то она зависит теперь лишь от одного фактора – встречи представителей стран ОПЕК в Вене, которая пройдет в конце этого месяца. На переговорах снова будут обсуждать вопрос о снижении уровня добычи черного золота.
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15 ноя 2016
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