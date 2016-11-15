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Нічого хорошого для РФ: фінансовий аналітик прогнозує падіння курсу рубля і низькі ціни на нафту (відео)

Нічого хорошого для РФ: фінансовий аналітик прогнозує падіння курсу рубля і низькі ціни на нафту (відео)
Російський фінансовий аналітик Владислав Жуковський розповів про глобальні тренди світової економіки і про їх вплив на Російську Федерацію, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами аналітика, короткострокове падіння фінансового ринку Сполучених Штатів у зв’язку з обранням президентом Дональда Трампа вже закінчилось і індекс Доу Джонса обновив історичний максимум. Відтак, долар укріпився до основних світових валют, що спричинить падіння цін на нафту. Крім того, зниженню цін на чорне золото сприятиме і ймовірне підвищення облікової ставки в США. Досягнення домовленості між країнами ОПЕК щодо заморозки обсягів видобутку нафти, про яке постійно розповідають російські ЗМІ, аналітик вважає малоймовірним – більшість держав, у тому числі і РФ, нарощують видобуток. До того ж, світова промисловість втрачає темпи росту – всі ці аспекти в сукупності визначають, що ціна на нафту закріпиться на рівні сорок два – тридцять сім доларів за барель.

Перспективи російської економіки за таких умов аналітик вважає доволі невтішними. За його словами, втримати поточний курс рубля не вдасться – цьому перешкодить бюджетний дефіцит у розмірі трьох трильйонів рублів за умови продажу «Роснафти» (без такого продажу – три трильйони сімсот мільярдів рублів). Притік валюти до держави порівняно з 2013-2014 роками впав у п'ятнадцять разів і перебуває на рівні 1999 року. Російська економіка неконкурентоспроможна, імпортозаміщення не вдалось, тому для того, щоб збалансувати бюджет, Кремлю доведеться опустити курс національної валюти до сімдесяти двох – сімдесяти восьми рублів за долар. Відтак, нічого хорошого у найближчому періоді росіянам чекати не доводиться, - підсумував аналітик.

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