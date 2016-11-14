Мы теряем его: Доллар бежит из России

Издание Newsader сообщает, что в течение последних пяти месяцев в экономике России сохраняется четкая тенденция – отток доллара из страны существенно превышает его приток, - об этом передает replyua.net.
Главная причина оттока доллара – резкое сокращения доходов от экспорта нефти и газа. Материал, размещенный Finanz, свидетельствует о том, что вся иностранная валюта, имеющаяся в наличии в РФ, используется для закупки импорта, хотя в прошлом году валюта тратилась в основном на погашение долгов. Таким образом, за последние десять месяцев прибыль в экономике РФ в валюте уменьшилась на 16 миллиардов долларов. Аналитики сообщают, что такой уровень валютной прибыли отмечен в РФ в 1999 году. Ситуация, по их мнению, станет еще хуже к концу года, поскольку представителям бизнеса в России придется выплачивать валютные долги перед кредиторами.
По прогнозам аналитиков, если уровень цен на нефть сохранится, РФ получит лишь 1,9 миллиардов долларов, то есть в семь раз меньше, чем потратила, и этих денег ей не хватит для покрытия платежей по внешнему долгу. Также финансисты прогнозируют падения курса рубля по отношению к доллару до 82,5 рублей за доллар. Не улучшает прогнозы и тенденция по продаже иностранцами государственных облигаций России.
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