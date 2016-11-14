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ЕИБ выделит Украине «транспортный» кредит

ЕИБ выделит Украине «транспортный» кредит
Европейский инвестиционный банк подписал соглашение с украинской стороной о предоставлении двухсот миллионов евро в качестве кредита на программы, связанные с развитием городского общественного транспорта, передает replyua.net. Как стало известно, об этом Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам Омеляна, стоимость масштабного проекта достигает четырехсот миллионов евро, и эта сумма будет получена от ЕИБ, а также от местных бюджетов. «Транспортная инфраструктура, а также электротранспорт будут обновлены более чем в десяти городах Украины. Благодаря поддержке Евросоюза Министерство инфраструктуры также запустит процедуру тендерных закупок нескольких десятков комплексов габаритно-весового контроля, и это произойдет уже на следующей неделе», подчеркнул министр.

Впервые за последнее десятилетие, заявляет Омелян, в Украине начнется подготовка к ремонту днепровских шлюзов, и это будет сделано для восстановления судоходства на водных путях внутри Украины. Также подготавливается целый ряд других проектов на ближайшее время.
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