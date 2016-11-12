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Державні цінні папери РФ різко впали в ціні, показавши дірку в російському бюджеті

Державні цінні папери РФ різко впали в ціні, показавши дірку в російському бюджеті
Чергова фінансова невдача сталась в Російській Федерації. Цього разу удар припав на облігації, випущені російським урядом, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання Finanz.ru.

Падіння цін на нафту та «скидання баласту» з боку іноземних інвесторів призвели до різкого падіння ціни облігацій фінансових позик, випущених російським урядом. Наприклад, десятирічні облігації подешевшали до дев’яноста шести відсотків від вартості номіналу, а п’ятирічні – до дев’яноста п’яти відсотків номіналу. Відтак, падіння становило три-чотири відсотки і стало найсильнішим за останні чотири місяці. Дохідність цих цінних паперів для покупців сягнула вже восьми з половиною відсотків і, імовірно, найближчим часом дійде до дев’яти відсотків. Крім того, російська національна валюта різко подешевшала до долара та євро – майже на три рублі. Ці кризові явища фінансові аналітики пов’язують з тим, що західні інвестори масово «скидають» цінні папери, емітовані російським урядом.

Заступник міністра фінансів РФ Максим Орешкін прокоментував цю подію, зазначивши, що «ситуація погіршилась» і «зараз інвестори будуть дуже обережно ставитись до російських цінних паперів». Про проблему вже поінформували Путіна, який зауважив, що з огляду на становище фінансового ринку, «дефіцит бюджету РФ може перевищити запланований рівень».
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Горячая тема: Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь
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