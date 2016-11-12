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Эксперты Fitch повысили долгосрочный рейтинг Украины

Эксперты Fitch повысили долгосрочный рейтинг Украины
В международном рейтинговом агентстве Fitch сообщили о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в гривне и иностранной валюте с «ССС» (допускающего вероятность дефолта) до уровня «В», свидетельствующем о весьма недостаточном уровне кредитоспособности). При этом, в пресс-релизе агентства подчеркивается, что прогноз остается стабильным, сообщает replyua.net.

Что касается рейтинга по выпуску облигаций в национальной и иностранной денежных единицах Украины, он также поднялся с уровня «ССС» до «В». Поднялся также рейтинг странового потолка до уровня «В». В Fitch также сообщили о повышении краткосрочного РДЭ в гривне и других валютах мира – с уровня «C» до «B». Рост рейтинга является подтверждением уменьшения рисков для предоставления Украине внешних кредитов. Согласно отчету агентства, с января по октябрь текущего года рост внешних резервов украинского государства составил два миллиарда долларов, достигнув в целом 15,5 млрд долларов. На это немалое влияние оказали улучшенные внутренние цены, внутренняя уверенность и растущая гибкость обменного курса.

В агентстве Fitch ожидают, что дефицит баланса по платежам вырастет до 2,5% от ВВП в нынешнем году с 0,2% в минувшем году. Ожидаемый средний уровень инфляции может составить примерно 14,9% в 2016 году, по сравнению с 48,5% годом ранее.
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