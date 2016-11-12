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Эксперт: теперь Украина не может рассчитывать на финансовую помощь

Эксперт: теперь Украина не может рассчитывать на финансовую помощь
Международный валютный фонд намекнул Украине, что намерен пересмотреть правила выделения траншей, а это значит, что стране нужно рассчитывать только на себя.

Как сообщает replyua.net, об этом Слову и Делу рассказал Владимир Сиденко, консультант по экономическим вопросам Центра Разумкова. По его словам, многие украинские чиновники скрыли свои реальные доходы и не указали их в декларациях, на что МВФ отреагировал довольно жестко. «Заявление от МВФ свидетельствует о том, что е-декларации произвели мощное впечатление, и за Украиной внимательно следят. Наверно, последствий избежать уже не удастся, и я не исключаю, что вопрос о дальнейшей финансовой помощи поставят не только в МВФ, но и в Евросоюзе», заявил Сиденко.

По его мнению, теперь финансовые институты потребуют не только декларации, но и расследования чрезмерных расходов. Однако эксперт также уверен, что скандал с декларациями не повлияет на позицию США, которые продолжат оказывать финансовую поддержку Украине, однако требования Киеву выдвинут более жесткие, и это нужно понимать.
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