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Госдолг Украины продолжает расти

Госдолг Украины продолжает расти
Сумма гарантированного государством долга и сумма госдолга Украины увеличилась почти на два миллиарда долларов только за текущий месяц, сообщает replyua.net со ссылкой на Министерство финансов.

Общая сумма госдолга Украины сейчас достигает 68,6 миллиардов долларов, и это почти на три процента больше, чем в начале октября этого года. В министерстве подчеркнули, что в гривневом эквиваленте сумма составляет 1,77 триллиона гривен, и это на четыре процента больше, чем по состоянию на начало октября. В период с января по сентябрь в долларовом эквиваленте сумма госдолга повысилась на 4,7 процентов или на 3,1 миллиарда долларов, в гривневом эквиваленте – на целых 13 процентов, или на 205 миллиардов гривен.

Однако в Нацбанке отмечают, что благодаря стабильному курсу гривны в текущем году удалось снизить темпы роста государственного долга в гривневом эквиваленте до пяти процентов, до 1,495 триллионов гривен. Нужно отметить, что ранее Нацбанк расширил возможности для реструктуризации долгов украинских компаний для дальнейшего увеличения капитала.

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