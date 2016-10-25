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38 мільярдів від НБУ гривню не врятують - Гройсман

38 мільярдів від НБУ гривню не врятують - Гройсман
Той факт, що Національний банк перерахує до державного бюджету за 2016 рік свій прибуток у розмірі 38 мільярдів гривень, значним чином не вплине на курс національної валюти. Гривня буде залишатися в рамках попереднього прогнозу експертів на кінець поточного та початок наступного року. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час телеефіру на одному з українських каналів, повідомляє видання «УНІАН», передає replyua.net.

«Національний банк готується перерахувати до держбюджету 38 мільярдів. Але від цього курс гривні значною мірою не зміниться. А вже наступного року орієнтовний курс буде складати 27.2 гривні за 1 долар США», - зазначив голова уряду. В той самий час він зауважив, що на наступний рік Кабінет міністрів прогнозує рівень інфляції 8.2%. Показник прогнозованого прибутку від Нацбанку для нарахування до державного бюджету складає 40 мільярдів гривень. За словами Гройсмана, це цілком реально.

Представники НБУ також кажуть, що перерахування 38-х мільярдів до бюджету України не будуть сильно сприяти зниженню чи підвищенню курсу гривні. Як повідомлялося, раніше керівник Нацбанку Гонтарева Валерія назвала «реальний» курс гривні на наступний рік. За її словами, 1 долар США буде коштувати 27.2 гривні.

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