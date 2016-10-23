У понеділок ввечері вирішиться доля угоди про ЗВТ між Канадою та ЄС - ЗМІ

Європейський союз дав уряду Бельгії добу для подолання опору з боку регіону Валлонія щодо укладання угоди з Канадою про зону вільної торгівлі. Про це сьогодні, 23-го жовтня, повідомляє видання Reuters, посилаючись на власні джерела в Європейському Парламенті, передає replyua.net.
«Під час останньої нагоди отримати згоду від Валлонії Євросоюз запропонував Бельгії зміни до політичної декларації, яка додається до угоди», - зазначив співрозмовник. Президент Європейської Ради Дональд Туск буде особисто спілкуватися з головою уряду Бельгії Шарлем Мішелем завтра ввечері. Від результатів цих перемовин голова канадського уряду Джастні Трюдо вирішить, чи летіти йому до ЄС на підписання угоди про зону вільної торгівлі. Вирішення цього питання заплановано на 27-ме жовтня поточного року під час саміту Канада-ЄС у Брюсселі.
«Якщо прем’єр-міністр Бельгії завтра ввечері не зможе гарантувати, що його уряд не буде блокувати підписання угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Канадою, то саміт, який заплановано на 27-ме жовтня в Брюсселі буде скасовано», - наголосив співрозмовник. Також, за його словами, ні Канада, ні ЄС не хочуть скасовувати домовленість, над якою працювали декілька років.
Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter