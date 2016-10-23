валюта
СпецтемаБлогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів | Посетите новый финансовый форум

У понеділок ввечері вирішиться доля угоди про ЗВТ між Канадою та ЄС - ЗМІ

У понеділок ввечері вирішиться доля угоди про ЗВТ між Канадою та ЄС - ЗМІ
Європейський союз дав уряду Бельгії добу для подолання опору з боку регіону Валлонія щодо укладання угоди з Канадою про зону вільної торгівлі. Про це сьогодні, 23-го жовтня, повідомляє видання Reuters, посилаючись на власні джерела в Європейському Парламенті, передає replyua.net.

«Під час останньої нагоди отримати згоду від Валлонії Євросоюз запропонував Бельгії зміни до політичної декларації, яка додається до угоди», - зазначив співрозмовник. Президент Європейської Ради Дональд Туск буде особисто спілкуватися з головою уряду Бельгії Шарлем Мішелем завтра ввечері. Від результатів цих перемовин голова канадського уряду Джастні Трюдо вирішить, чи летіти йому до ЄС на підписання угоди про зону вільної торгівлі. Вирішення цього питання заплановано на 27-ме жовтня поточного року під час саміту Канада-ЄС у Брюсселі.

«Якщо прем’єр-міністр Бельгії завтра ввечері не зможе гарантувати, що його уряд не буде блокувати підписання угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Канадою, то саміт, який заплановано на 27-ме жовтня в Брюсселі буде скасовано», - наголосив співрозмовник. Також, за його словами, ні Канада, ні ЄС не хочуть скасовувати домовленість, над якою працювали декілька років.

Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
48103

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко розповів, що дружина вбитого бойовика Мотороли має український паспорт, більше того, навіть донька терориста, народжена

22 окт 2016
16643

Соціальні мережі в захваті: Михайло Єфремов дотепно висміяв Путіна (відео)

У соціальних мереж обговорюють відео виступу російського актора Михайла Єфремова, який дотепно висміяв останні заяви Путіна про скасування санкцій, сирійський конфлікт та відмову від утилізації


Свежие новости

СММ ОБСЄ скаржиться на обидві сторони конфлікту через перепони

У Києві вулицю Сагайдачного перекриють на час проведення експерименту

Finspot - место для обсуждения финансов

Хакер з США зламав сайт МЗС Росії - ЗМІ

У понеділок ввечері вирішиться доля угоди про ЗВТ між Канадою та ЄС - ЗМІ

Через підозру причетності до спроби перевороту в Туреччині заарештовано 35 тисяч осіб

Сазонов: Гонтарева решила объявить войну депутатам, требующим ее отставки

Штайнмайер может стать президентом Германии

До дедлайну тиждень, а в Єдиному реєстрі лише 43% декларацій - РПР

Насиров заблокировал импорт подержанных автомобилей

Латвія внесла до чорного списку російського актора і співака Дмитра Пєвцова

Кабмін не збирається підтримувати підвищення зарплати депутатам - Гройсман

В 2017 году в украинской медицине произойдут серьезные изменения

Китайцы безвозмездно предоставили Украине машины «скорой помощи»

Сирійський багатоженець живе в Німеччині, отримуючи 30 тисяч євро в місяць від влади

Хэллоуин в Украине: как его отпразднуют в разных городах?

Ежедневно в Украине умирает 9 человек от отравления качественным алкоголем

На КПП «Марьинка» образовалась огромная очередь

Украинские нардепы пожаловались на слишком высокие цены

Моторолі в «ДНР» знайшли заміну

 Новости за день