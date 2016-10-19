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Нефть дорожает на фоне заявлений в ОПЕК

Нефть дорожает на фоне заявлений в ОПЕК
На утренних торгах 19 октября цены на нефть снова начали расти, информирует replyua.net. Повышению стоимости черного золота способствовали новости сразу из двух источников – Минэнерго США обнародовало доклад о снижении уровня запасов топлива, а представители ОПЕК снова озвучили перспективы по достижению договоренности о снижении уровня добычи.

По состоянию на 10 часов 30 минут по киевскому времени баррель черного золота торговался по 52,26 долларов. Согласно последней информации, поступающей из Соединенных Штатов, на прошлой неделе запасы топлива в этой стране уменьшились на 3,8 миллионов баррелей. Такие данные сегодня предоставляет агентство Блумберг, однако официальная информация о запасах нефти в США появится только ближе к вечеру.

Напомним, что ранее в Алжире состоялась неофициальная встреча представителей государств, входящих в ОПЕК, на которой стороны договорились о заморозке добычи. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принято только 30 ноября на переговорах в Вене. Ожидается, что соглашение о сокращении добычи будет действовать около одного года.

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