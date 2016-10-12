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НБУ: цены в Украине продолжат расти

НБУ: цены в Украине продолжат расти
Национальный банк Украины прокомментировал темпы роста инфляции в Украины в сентябре текущего года, заявив, что «рост инфляции гривны в сентябре был вполне прогнозируемым», хотя ожидалось, что уровень инфляции будет выше. Также регулятор спрогнозировал дальнейший рост цен на импортные продукты – об этом передает replyua.net.

НБУ заявил, что в прошлом месяце, после трех месяцев дефляции, в Украине началась потребительская инфляция, которая составила по сравнению с августом 1,8%. В целом же, за год, инфляция в течение года замедлилась до 7,9% - сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Госстата Украины. В НБУ подчеркнули, что рост инфляции в течение года полностью соответствует прогнозам и не превышает норму, а по отдельным показателем вообще наблюдалась дефляция.

НБУ сообщил, что рост инфляции в сентябре также соответствует прогнозу, хотя ожидалась, что уровень инфляции будет выше. Самой большой в сентябре оказалась инфляция на сырые продукты питания. Базовый индекс потребительских цен вырос на 2%. При этом, сильней всего подорожала стоимость среднего и высшего образования – на 10%. В связи с девальвацией гривны в августе-сентябре, НБУ спрогнозировал дальнейший рост цен на импортные товары, в том числе – транспортные средства, медикаменты, аудиотехнику и другую аппаратуру, компьютеры и т.п.

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