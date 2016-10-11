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Нацбанк: динамика инфляции идет согласно прогнозу

Нацбанк: динамика инфляции идет согласно прогнозу
Согласно прогнозу на текущий год, по итогам 12 месяцев инфляция в Украине составит 12 процентов, а в сентябре этого года рост достиг 7,9 в годовом измерении, но это полностью соответствует «прогнозируемой норме». По информации replyua.net со ссылкой на «Слово и дело», в НБУ прокомментировали свежие данные Государственной службы статистики.

В сообщении Нацбанка говорится о том, что годовая инфляция некоторое время не показывала роста, а в сентябре базовая инфляция даже замедлилась, однако к концу месяца цены начали расти. В НБУ пояснили, что ускорение динамики в сентябре было вполне ожидаемым после того, как на протяжении трех летних месяцев в Украине наблюдалась дефляция. Также в Нацбанке подчеркнули, что базовый индекс в сентябре вырос на два процента, и это было связано только с подорожанием обуви и одежды, а также образования.

Кроме того, наблюдалась незначительная девальвация гривны. Напомним, что в сентябре цены на продукты выросли почти на два процента по сравнению с августом. Подорожали мясные и молочные продукты, а также некоторые сезонные овощи. Цена плодоовощной корзины подорожала на 23 процента в период с 10 по 30 сентября.

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