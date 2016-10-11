Эксперт: если победит Трамп, цена на нефть устремится вниз

Валерий Полховский, один из ведущих аналитиков Форекс Клуба, считает, что, если Трампа изберут президентом США, цены на нефть начнут снижаться, поскольку черное золото и республиканец несовместимы. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, Полховский подчеркнул, что на мировом рынке нефти в конце этого года могут отразиться два очень важных события – новая встреча представителей стран ОПЕК, которая пройдет в конце ноября в Вене, а также президентские выборы в США.
«Что касается выборов в США, то они коснутся не только цен на черное золото, но и курса американского доллара. Если победит Клинтон, то она будет использовать мягкую монетарную политику, но в случае победы Трампа нужно ожидать любых колебаний. Масштаб падения нефтяных котировок в случае избрания Трампа президентом может достигнуть семи процентов», уверен эксперт.
Впрочем, Полховский отметил, что колебания цен возможно только в краткосрочной перспективе. Сегодня цена на нефть немного снизилась, и по состоянию на 12 часов 30 минут по киевскому времени баррель торговался по 52,83 долларов. Вчера были зафиксированы рекордные цены – около 53,5 долларов за баррель.
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