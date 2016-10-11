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Немецкий банк развития выделяет деньги на развитие энергетики Украины

Немецкий банк развития выделяет деньги на развитие энергетики Украины
Между Немецким банком развития и Кабинетом министров Украины было заключено кредитное соглашение на сумму в 150 миллионов евро, также было подписано и другое соглашение, касающееся проектов по модернизации и восстановлению восточных регионов Украины.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Слово и дело», вчера протокол был подписан Всеволодом Ковальчуком, исполняющим обязанности главы «Укрэнерго», Александром Данилюком, министром финансов, Евой Биттин, директором немецкого банка в регионах Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы. По словам Геннадия Зубко, министра ЖКХ, строительства и регионального развития, меморандум на 150 миллионов евро рассчитан на развитие энергетической отрасли Украины, и он даст новые возможности в развитии энергетической инфраструктуры страны.

Зубко отметил, что Германия активно предоставляет финансовую помощь нашей стране уже на протяжении двух лет, а сегодня в Украине состоится открытие немецкого торгового представительства. Напомним, что уже через две недели в Украину должна приехать с рабочим визитом миссия Международного валютного фонда.

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