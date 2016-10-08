валюта
СпецтемаКремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Україна розповіла Росії де варто шукати «борг Януковича»

Україна розповіла Росії де варто шукати «борг Януковича»
Українське фінансове відомство представило низку доказів, які доводять, що так званий борг Януковича, розміром в три мільярди доларів, насправді не підлягає сплаті українською стороною, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Хартыя’97.

Так, Мінфін України надав Лондонському комерційному арбітражу документи, які підтверджують, що державні облігації України, випущені в грудні 2013 року, було повністю викуплено Російською Федерацією. Більше того, російська сторона вчинила низку протиправних дій, спрямованих на примушення колишнього президента Віктора Януковича до цієї угоди. Крім того, українська сторона оспорила подане Росією клопотання про розгляд справи у спрощеному порядку і вимагає повного розгляду справи. Питання щодо форми процесу буде вирішене англійським судом в січні 2017 року.

Нагадаємо, у грудні 2013 року Міністерство фінансів України емітувало державні облігації на суму близько трьох мільярдів Доларів США. Російська Федерації їх викупила, проте пізніше коштів знайти так і не вдалось. Наразі росіяни вимагають повернення боргу, українська сторона наявність боргових зобов’язань оспорює, називаючи їх «хабарем», отриманим Януковичем за непідписання угоди про асоціацію з ЄС.

Горячая тема: Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 окт 2016
35414

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь

08 окт 2016
15515

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.


Свежие новости

Британія звинуватила Росію в «цинічних зловживаннях»

В Японии началось мощнейшее извержение вулкана (ВИДЕО)

Україна розповіла Росії де варто шукати «борг Януковича»

Американские ученые: КНДР готовится к новому ядерному испытанию

Панфілов: Сирія закінчиться для Росії як Афганістан для СРСР

Аэроразведка показала военные базы РФ в Крыму (ВИДЕО)

«Шабаш» терористів Донбасу відбувається в Ростові-на-Дону

Єльченко розповів чого чекати від нового Генсека ООН

В Крыму детей заставили надеть футболки с татарской символикой наизнанку

Стало відомо чого хоче домогтись Росія в Сирії

Саудовская Аравия разбомбила зал для траурных церемоний в Йемене

Російські «Іскандери» «дістали» Польщу

Во Франции массовые протесты из-за закрытия лагеря в Кале

Крымский Бандеровец: с момента аннексии Крыма на полуострове пропали без вести десятки людей

Сазонов: Росія залишиться з нафтою, газом і з носом

Стали известны наиболее вероятные победители парламентских выборов в Грузии

Ураган "Мэтью" привел к масштабному гуманитарному кризису в Гаити

Крым превращается в российский заповедник, где погибают последние проблески цивилизации – Яременко

С вылетами из Греции могут быть проблемы

Блогер: не все россияне поняли, к чему привел их «Крымнаш»

 Новости за день