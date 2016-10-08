Україна розповіла Росії де варто шукати «борг Януковича»

Українське фінансове відомство представило низку доказів, які доводять, що так званий борг Януковича, розміром в три мільярди доларів, насправді не підлягає сплаті українською стороною, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Хартыя’97.
Так, Мінфін України надав Лондонському комерційному арбітражу документи, які підтверджують, що державні облігації України, випущені в грудні 2013 року, було повністю викуплено Російською Федерацією. Більше того, російська сторона вчинила низку протиправних дій, спрямованих на примушення колишнього президента Віктора Януковича до цієї угоди. Крім того, українська сторона оспорила подане Росією клопотання про розгляд справи у спрощеному порядку і вимагає повного розгляду справи. Питання щодо форми процесу буде вирішене англійським судом в січні 2017 року.
Нагадаємо, у грудні 2013 року Міністерство фінансів України емітувало державні облігації на суму близько трьох мільярдів Доларів США. Російська Федерації їх викупила, проте пізніше коштів знайти так і не вдалось. Наразі росіяни вимагають повернення боргу, українська сторона наявність боргових зобов’язань оспорює, називаючи їх «хабарем», отриманим Януковичем за непідписання угоди про асоціацію з ЄС.
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