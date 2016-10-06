Украинцы за год продали на 2,3 миллиарда больше долларов США, чем купили

Издание «Бизнес Цензор» сообщает, что с начала текущего года жители Украины продали банкам Украины на 2,3 миллиарда долларов больше, чем купили. Следует учесть, что эта статистика ведется Национальным банком Украины лишь в отношении банков, поэтому она не учитывает оборот валюты, проходящий через обменные пункты – об этом сообщает replyua.net.
Эти цифры говорят лишь об одном – украинцы имеют мощный приток валюты из-за границы, однако он проходит мимо налоговых органов страны. Несмотря на меры, принятые Национальным банком Украины совместно с Государственной фискальной службой Украины еще в январе прошлого года, направленные на контроль поступлений валюты на денежные счета граждан в банках Украины, в том числе через денежные переводы всех система, а также международные SWIFT-переводы, гражданам Украины все еще удается получать валюту как из зарубежных стран, так и из наличного оборота валюты на внутреннем рынке.
Статистика, ведущаяся банковским регулятором, говорит о том, что в прошлом месяце граждане Украины продали банкам на 283,4 миллиона долларов больше, чем купили в банковских учреждениях – это значит, что чистая продажа валюты украинцами выросла в два раза по сравнению с августом. Это связано прежде всего с ростом курса доллара и других иностранных валют по отношению к национальной денежной единице Украины. В то же время, в июне текущего года жители Украины продали в десять раз больше валюты, чем купили.
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