Украина может получить от ЕС 7 миллиардов евро

К 2020 году Украина должна подучить от Евросоюза помощь в размере семи миллиардов евро.
Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Кристиана Дениэльсона, генерального директора Еврокомиссии по вопросам расширения Евросоюза, во время международного экономического форума, проходящего в Киеве. По словам Дениэльсона, Украина является приоритетом для Евросоюза, и ЕС готов поддержать это государство и выделить помощь на сумму в семь миллиардов в ближайшие три года, однако в обмен на предоставление финансовой помощи Киев должен выполнить все свои обязательства по реформированию.
Также Дениэльсон подчеркнул, что за два года Украина сделала большой шаг по внедрению реформ, и власти начали борьбу с коррупцией, а также проводят реформы в судебной системе, но есть и те структуры и системы в стране, по которым реформы в полном масштабе так и не были реализованы, и западные партнеры лишь хотят сказать о том, что Украина должна следить за выполнением обязательств, взятых ранее, поскольку Евросоюз должен убедиться в том, что Украина создала правильные структуры, и в дальнейшем сможет обеспечить их развитие и процветание.
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