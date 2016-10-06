ОПЕК снова готовится к неформальной встрече

В ближайшие дни представители стран, входящих в ОПЕК, а также государств, являющихся крупнейшими добытчиками нефти, планируют провести еще одну неформальную встречу, чтобы обсудить решение о заморозке уровня добычи черного золота. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Прайм, переговоры должны состояться в Стамбуле, с 8 по 13 октября.
Как стало известно, во время встречи будет обсуждаться реализация соглашения, которое было достигнуто неделю назад в Алжире. Такую информацию обнародовал Нуреддин Бутерфа, министр энергетики Алжира. По его словам, решение о сокращении уровня добычи черного золота будет действовать не меньше одного года. Напомним, что неделю назад в Алжире было принято решение об ограничении уровня добычи нефти до 32,5 миллионов баррелей в сутки.
Однако не все страны «подписались» под этим соглашением, и на новой неформальной встрече будут обсуждаться мнения всех сторон. Между тем, соглашение привело к подорожанию черного золота. По состоянию на 8 часов 45 минут по киевскому времени баррель черного золота торговался по 51,58 долларов, а накануне за баррель предлагали почти 52 доллара.
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