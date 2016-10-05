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Цена на нефть преодолела новую высокую отметку

Цена на нефть преодолела новую высокую отметку
Утренние торги на лондонской бирже 5 октября ознаменовались очередным ростом нефтяных котировок. Накануне вечером цена за баррель нефти, передает replyua.net, приближалась к 51 доллару, и сегодня эта планка была успешно преодолена. По состоянию на 10 часов 20 минут по киевскому времени баррель нефти на лондонской бирже торговался по 51,34 долларов.

Рост нефтяных котировок начался в середине прошлой недели, когда в Алжире состоялась неофициальная встреча представителей государств, входящих в ОПЕК. Нефтяные державы спустя много месяцев смогли принять решение о заморозке уровня добычи нефти в пределах 32,5 миллионов баррелей в сутки. Уже через несколько часов цена на нефть начала расти, однако на торгах перед выходными стоимость все-таки немного снизилась, но новые торги в понедельник опять ознаменовались ростом цен.

Впрочем, ОПЕК пока еще не принял окончательного решения, и о дальнейших планах станет известно только в конце ноября после официальных переговоров. Многие эксперты считают, что повышение цен на черное золото носит только временный характер, и скоро котировки вернутся к прежним показателям – 49-50 долларов за баррель.

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