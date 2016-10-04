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Нефтяные котировки продолжают ползти вверх

Нефтяные котировки продолжают ползти вверх
Мировые цены на нефть продолжали расти на торгах 3 октября, и сегодня утром стоимость барреля нефти также удерживается на довольно высоких отметках.

Как сообщает replyua.net, накануне, перед закрытием торгов, баррель нефти торговался на лондонской бирже по 50,8 долларов, что является абсолютным рекордом за несколько месяцев. Утром 4 октября были незначительные колебания стоимости, однако ниже отметки в 50,5 долларов она не опускалась. По состоянию на девять часов утра по киевскому времени баррель черного золота торгуется по 50,69 долларов. Напомним, что мировые цены на нефть начались расти в прошлый четверг сразу после неформальной встречи ОПЕК. Представители стран, считающихся крупнейшими добытчиками нефти, договорились о снижении добычи на уровне 32,5 миллионов баррелей в сутки.

Мировые биржи моментально отреагировали на новость, однако резкого скачка цен на черное золото не было. Окончательное решение по «замораживанию» уровня добычи по каждому государству будет принято позднее, 30 ноября, во время переговоров в Вене. Именно этот день может стать переломным для мирового рынка черного золота.

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