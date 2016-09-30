Очікувати транш від ЄС у цьому році Україні не варто



Розгляд питання щодо отримання чергового траншу в розмірі 600 мільйонів євро від Європейського союзу було перенесено на наступний рік. Про це розповів замісник голови Міністерства фінансів України Юрій Буца,



«Наразі стало відомо, що перенесли третій транш у розмірі 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги на 2017 рік. Ми сподіваємось, що його вдасться залучити на початку наступного року», - зазначив він, виступаючи на «Українському фінансовому форумі». Як зазначалося раніше, 22-го вересня Міністерство фінансів України розмістило європейські облігації на суму в 1 мільярд доларів



21-го вересня поточного року Кабінет міністрів України підписав документ з умовами виходу облігацій зовнішньої позики під гарантії Сполучених Штатів Америки. Перед цим президент США Барак Обама погодився надати державні гарантії на отримання Україною позики в розмірі 1 мільярд доларів. Варто зазначити, що це також перша в історії України порука від Америки. Перед цим США виступали перед світовим співтовариством, заявляючи про необхідність фінансової допомоги для України.



Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Розгляд питання щодо отримання чергового траншу в розмірі 600 мільйонів євро від Європейського союзу було перенесено на наступний рік. Про це розповів замісник голови Міністерства фінансів України Юрій Буца, передає replyua.net «Наразі стало відомо, що перенесли третій транш у розмірі 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги на 2017 рік. Ми сподіваємось, що його вдасться залучити на початку наступного року», - зазначив він, виступаючи на «Українському фінансовому форумі». Як зазначалося раніше, 22-го вересня Міністерство фінансів України розмістило європейські облігації на суму в 1 мільярд доларів США під особисту поруку Сполучених Штатів під найменший за всю історію Української економіки відсоток – 1.47.21-го вересня поточного року Кабінет міністрів України підписав документ з умовами виходу облігацій зовнішньої позики під гарантії Сполучених Штатів Америки. Перед цим президент США Барак Обама погодився надати державні гарантії на отримання Україною позики в розмірі 1 мільярд доларів. Варто зазначити, що це також перша в історії України порука від Америки. Перед цим США виступали перед світовим співтовариством, заявляючи про необхідність фінансової допомоги для України.