Накопления на банковских счетах украинцев начали расти

Депозиты физических лиц Украины в августе текущего года существенно увеличились в большинстве украинских банков. Как передает replyua.net со ссылкой на ubr, об этом заявила Екатерина Рожкова, исполняющая обязанности заместителя главы Нацбанка. По ее словам, в августе этого года депозиты в национальной валюте выросли на 0,3 процентов и достигают 120,9 миллиардов в гривневом эквиваленте, в иностранной валюте – на 0,4 процентов, и сейчас они достигают 6,76 миллиардов долларов.
По словам Рожковой, с начала этого года вклады населения демонстрируют только положительную динамику, и это, соответственно, улучшает ликвидность всей банковской системы Украины и помогает создать крепкую основу для того, чтобы в Украине оживилось кредитование. Важным является и тот факт, подчеркивает Рожкова, что вклады населения растут, как в гривне, так и в иностранной валюте.
Гривневый портфель депозитов с начала этого года увеличился на восемь с половиной миллиардов гривен до 188,2 миллиардов, а в иностранной валюте, в частности, в долларовом эквиваленте, он возрос до 8,4 миллиардов долларов, отметила представитель Нацбанка Украины.
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