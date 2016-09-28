Україна продовжує сповзати у рейтингу конкурентоспроможності

Україна як держава з’їхала на шість позицій та зайняла 85-те місце в рейтингу конкурентоспроможності. Про це можна дізнатися з результатів проведеного аналізу, які представили члени Всесвітнього економічного форуму (ор. World Economic Forum), передає replyua.net.
Попереду на одну позиція перед Україною знаходиться Намібія, позаду на одну – Греція. В той самий час Російська Федерація змогла піднятися по рейтинговим східцям на 2 позиції та зайняти 43-тє місце. Про це свідчать результати аналізу WEF. Першій п’ять позицій продовжують очолювати Швейцарія, Сінгапур, Сполучені Штати, Нідерланди та Німеччина.
Загальна кількість країн, яка входить до цього рейтингу – 138. Аналітики пояснюють, що найбільша загроза для ведення бізнесу в Україні залишаються політична та фінансова нестабільність, зокрема інфляція. Також однією з найголовніших проблем вже на протязі кількох років називають корупцію. Як відомо, рейтинг щорічно оновлюється ще з 1979 року. Він включає в собі декілька важливих вимог, за якими і аналізують конкурентоздатність тієї чи іншої країни. Під час аналізу враховується думка понад ста політичних та економічних експертів з усього світу. З 2013 року Україна опустилася на 11 позицій у даному рейтингу.
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