МВФ планує обговорити з Україною подальші реформи

Міжнародний валютний фонд хоче провести зустріч з представниками української влади щоб обговорити перспективи у реформі пенсійної системи та утворення державного бюджету на наступний рік. Про це повідомив представник МВФ в Україні Жером Ваше, повідомляє replyua.net.
«Наразі існує дуже багато питань, відповіді на які нам доведеться обговорити для того, щоб усвідомити, які обставини складаються на сьогоднішній день і на майбутнє. Ми маємо обговорити кілька питань щодо держбюджету на 2017 рік, також нам потрібно розробити чіткий план дій по змінах у пенсійній системі, до якої ми повертаємося вже вкотре», - зуважив він.
Також Ваше зазначив, що МВФ хоче обговорити реформи в банківському та фінансовому секторах; також потрібно оновити стратегію в реформі енергетичного сектору. Як зазначалося раніше, Міжнародний валютний фонд заявляє, що Україна дала гарант на те, що вона проведе всі необхідні реформи у визначений період. Також перед цим у ЗМІ з’явилася інформація про те, що МВФ вимагає від української сторони якісних змін у пенсійній системі для отримання від нього чергового траншу. Нова система має змінити пенсійний вік (в яку сторону не зазначається), створити єдину систему нарахування та виплат.
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