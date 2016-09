Серед потенційних покупців Twitter - Microsoft Co

Корпорація з Сполучених Штатів Microsoft готується до потенційної покупки сервісу Twitter Inc. Про це сьогодні, 27-го вересня, повідомляє агентство «Прайм», посилаючись на телевізійний канал CNBC, передає replyua.net В той самий час CNBC з посиланням на власні інформаційні джерела повідомляє, що офіційно про покупку Твіттера компанія Майкрософт може оголосити в наступні 1-2 місяці. Перед цим засоби масової інформації повідомляли, що компанія Twitter займається діловими переговорами з декількома серйозними корпораціями, як зацікавлені в її покупці. Серед бажаючих купити сервіс були такі корпорації як Google, Salesforce.com та Walt Disney Co. За попередніми оцінками експертів, ціна за Твіттер може сягнути 16-ти мільярдів доларів США Американська компанія Twitter Inc. почала своє існування ще у 2006 році. Головний напрямок роботи компанії – соціальна мережа для обміну короткими повідомленнями. Головний офіс компанії знаходиться у місті Сан-Франциско у штаті Каліфорнія. Соціальна мережа Twitter стала популярною завдяки своєму простому та зрозумілому інтерфейсу, передовим технологіям на свій час та зручності використання. На сьогоднішній день існує декілька мільярдів зареєстрованих Twitter-акаунтів.