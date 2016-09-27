Резкий скачок цен на нефть в ожидании встречи ОПЕК

Ближе к вечеру 26 сентября цена за баррель нефти начала стремительно расти. Как информирует replyua.net, изменения цен на мировом рынке эксперты связывают с ожиданием встречи представителей государств, входящих в ОПЕК. Вчера к пяти часам вечера баррель нефти подорожал до 47.35 долларов на лондонской бирже.
Чуть позже стоимость черного золота немного снизилась, однако после начала утренних торгов она опять подскочила. По состоянию на 9 часов утра по киевскому времени баррель нефти торговался по 47,77 долларов. Напомним, что встреча ОПЕК состоится сегодня, 27 сентября. В переговорах примут участие представители всех четырнадцати государств, входящих в ОПЕК, а также представители других стран, являющихся крупнейшими производителями нефти. Встреча пройдет в Алжире.
Однако практически никто из аналитиков не делает ставку на то, что по итогам встречи будет подписано соглашение о заморозке добычи нефти на прежнем уровне. Однако некоторые эксперты считают, что соглашение все-таки будет подписано, но немного позже. Ранее также СМИ информировали о том, что завтра, 28 сентября, должна пройти неофициальная встреча представителей стран, являющихся членами ОПЕК.
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