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Стало известно, на каких условиях Украина получит очередной транш от МВФ

Стало известно, на каких условиях Украина получит очередной транш от МВФ
Украина сможет получить очередной транш от Международного валютного фонда только после того, как в стране проведут пенсионную реформу, а также примут законопроект об обороте сельскохозяйственных земель. По информации replyua.net, об этом в эфире телеканала Интер заявил Александр Данилюк.

По словам министра финансов Украины, у МВФ новые требования к Киеву, в частности, был затронут вопрос о формировании рынка земли в стране, но речь идет не об открытии рынка, поскольку сначала парламент должен принять законопроект об обороте сельскохозяйственных угодий. Данилюк подчеркнул, что только в этом случае Украина получит еще один транш. Напомним, что в ночь на 15 сентября Совет МВФ принял положительное решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.

В настоящий момент общая сумма всех выделенных нашей стране траншей от Международного валютного фонда достигает 7 миллиардов 620 миллионов долларов, однако программой предусмотрено выделение 17 миллиардов долларов. Ранее Петр Порошенко выразил уверенность, что положительное решение МВФ будет способствовать выделению помощи Соединенными Штатами, Евросоюзом и другими международными финансовыми организациями.

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