Стало известно, на каких условиях Украина получит очередной транш от МВФ

Украина сможет получить очередной транш от Международного валютного фонда только после того, как в стране проведут пенсионную реформу, а также примут законопроект об обороте сельскохозяйственных земель. По информации replyua.net, об этом в эфире телеканала Интер заявил Александр Данилюк.
По словам министра финансов Украины, у МВФ новые требования к Киеву, в частности, был затронут вопрос о формировании рынка земли в стране, но речь идет не об открытии рынка, поскольку сначала парламент должен принять законопроект об обороте сельскохозяйственных угодий. Данилюк подчеркнул, что только в этом случае Украина получит еще один транш. Напомним, что в ночь на 15 сентября Совет МВФ принял положительное решение о выделении Украине одного миллиарда долларов.
В настоящий момент общая сумма всех выделенных нашей стране траншей от Международного валютного фонда достигает 7 миллиардов 620 миллионов долларов, однако программой предусмотрено выделение 17 миллиардов долларов. Ранее Петр Порошенко выразил уверенность, что положительное решение МВФ будет способствовать выделению помощи Соединенными Штатами, Евросоюзом и другими международными финансовыми организациями.
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