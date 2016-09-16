Що доведеться змінити в Україні для отримання чергового траншу від МВФ?



Для того, щоб отримати транш від МВФ в майбутньому Україні потрібно провести реформи у пенсійному секторі, зробити оптимальною систему виплат субсидій та створити прозорий механізм підвищення ціни за природній газ та тепло. Про це зазначається у новому меморандумі співпраці між Україною та МВФ, копія якого знаходиться у «Апострофа»,



У копії цього меморандуму вказується цілий ряд передумов, які українська сторона має виконати для того, щоб отримати черговий кредит від Міжнародного валютного фонду. Більша кількість нових вимог від МВФ стосується пенсійної системи, яка має набути змін. Україна має кардинально змінити систему нарахування та виплат пенсій, змінити діюче законодавство. Потрібно стиснути документацію, яка характеризує та описує пенсійну систему, зробити її простішою та сучаснішою.



Наприкінці цього року Україна має ввести закон, який буде змінювати пенсійний вік. В той самий час в яку сторону потрібно змінювати вік виходу на пенсію в документі не вказано. В новому законі вимагається значно скоротити причини дострокового виходу на пенсію. В той самий час там зазначається, що фінансове забезпечення будь-яких надбавок до трудових пенсій має бути передано до державного бюджету.



Горячая тема: Захарова: Украина претендует на часть территории РФ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Для того, щоб отримати транш від МВФ в майбутньому Україні потрібно провести реформи у пенсійному секторі, зробити оптимальною систему виплат субсидій та створити прозорий механізм підвищення ціни за природній газ та тепло. Про це зазначається у новому меморандумі співпраці між Україною та МВФ, копія якого знаходиться у «Апострофа», передає replyua.net У копії цього меморандуму вказується цілий ряд передумов, які українська сторона має виконати для того, щоб отримати черговий кредит від Міжнародного валютного фонду. Більша кількість нових вимог від МВФ стосується пенсійної системи, яка має набути змін. Україна має кардинально змінити систему нарахування та виплат пенсій, змінити діюче законодавство. Потрібно стиснути документацію, яка характеризує та описує пенсійну систему, зробити її простішою та сучаснішою.Наприкінці цього року Україна має ввести закон, який буде змінювати пенсійний вік. В той самий час в яку сторону потрібно змінювати вік виходу на пенсію в документі не вказано. В новому законі вимагається значно скоротити причини дострокового виходу на пенсію. В той самий час там зазначається, що фінансове забезпечення будь-яких надбавок до трудових пенсій має бути передано до державного бюджету.