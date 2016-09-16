«Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали…»

Украина, кроме транша МВФ в 1 млрд дол, получит еще до конца года кредит в размере 600 млн евро от Евросоюза. Но, подождите радоваться, – советуют украинцам некоторые скептики. Как в первом, так и во втором случае подробности кредитования пока не сообщаются.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко говорит о том, что Меморандум между МВФ и властями Украины до сих пор «под семью замками». Даже депутатам условия документа неизвестны, несмотря на то, что они выступали с призывом его опубликовать. Единственные условия, которые известны, по словам политика, – увеличение пенсионного возраста, продажа сельхоз земель,, ликвидация целого ряда социальных льгот, продолжение повышения коммунальных тарифов и т.д.
Второй кредит – от Евросоюза – тоже выделяется с определенными условиями. И так же, как и в первом случае, они неизвестны. Кроме этого, остается открытым вопрос, на что пойдут деньги. Ведь важно не столько договориться о кредите и получить его, сколько умело распорядиться деньгами. Блогер Соломон Манн вообще сомневается, а нужны ли были эти кредиты Украине. Ведь, по его словам, особо применить их она не сможет, потому что политики инвестирования в стране нет и «банки на грани краха». А слова Петра Порошенко о том, что кредиты привлекут в Украину инвестиции, блогер вообще назвал «глупостью». Использовать же заемные деньги в качестве валютной «подушки» для украинцев встанет «дорогим удовольствием», т.к. проценты по кредитам хоть и небольшие, но в итоге сумма все равно получится немалая. Кстати, в 2017 году Украина должна будет вернуть по своим кредитным обязательствам более 1 млрд долларов.
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