В ближайшие годы число мусульман в странах Европы увеличится в два раза

Сотрудники американского социологического центра Pew Research Center провели масштабное исследование, охватив сразу двадцать государств, и пришли к выводу, что в ближайшие тридцать лет число мусульман в европейских странах увеличится ровно в два раза, передает replyua.net со ссылкой на DW.
По мнению исследователей, ситуация в Европе может развиваться по трем сценариям. В первом из них миграция мусульман в ЕС прекратится, но при этом будет большой естественный прирост. Причем, мусульмане будут заключать браки не только между собой – увеличится процент смешанных браков. Второй вариант предусматривает только обычную, рабочую миграцию, в случае чего через 30 лет в Европе будет проживать 11,2 процента мусульман.
Если же нынешние темпы прибытия беженцев из исламских стран в Европу не изменятся, их доля составит 14 процентов. Социологи привели тревожные цифры: сейчас в Германии проживают 6 процентов мусульман, и в случае реализации третьего сценария, через пару десятилетий приверженцев ислама в Германии будет уже почти 20 процентов.