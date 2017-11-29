Журналист: «Если в Пакистане что-то произойдет, в Европу побегут десятки миллионов беженцев»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, сообщает о тяжелой политической ситуации в Пакистане, где радикальные исламисты выкрутили руки местному правительству, передает replyua.net.
В своем блоге Яковина пишет, что, если в Пакистане начнется серьезная заваруха, из Азии в Европу хлынут не миллионы, а десятки миллионов беженцев. «Сейчас их продвижение на северо-запад сдерживает Турция: по условиям сделки с ЕС, эта страна не пускает беженцев на Запад, получая в обмен на это миллиарды евро. Однако это скоро может измениться: премьер-министр Бинали Йылдырым сегодня пригрозил разорвать это соглашение, если к переговорам о будущем Сирии будут допущены местные курды. Не допустить этих курдов к диалогу Европа не может, поскольку те провели основной объем работы по уничтожению ИГ», - отмечает корреспондент.
По его словам, сейчас в Турции находятся свыше трех миллионов мигрантов, которые ждут момента, чтобы добраться до Европы, и, если Турция откроет границу, поток мигрантов в 2015 году покажется Европе разминкой перед самой масштабной волной миграции. По мнению Яковины, перед ЕС встал выбор: или спровоцировать новую войну в Сирии, предав курдов, или наплевать на мнение Турции, получив еще три миллиона мигрантов.