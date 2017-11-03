валюта
СпецтемаЦарёв рассказал о причинах убийства Окуевой

В Германии «потеряли» 30 тысяч мигрантов

В Германии «потеряли» 30 тысяч мигрантов
В немецкой полиции заявили о том, что в настоящее время не располагают никакими данными о местонахождении тридцати тысяч мигрантов, въехавших на территорию Германии.

Как передает replyua.net со ссылкой на Бильд, ранее этим мигрантам было отказано в предоставлении статуса беженцев. Издание отмечает, что за два года Германия приняла полтора миллиона нелегалов, и все они хотели получить статус беженцев, но Германия не смогла принять всех мигрантов по разным причинам, и теперь Ангеле Меркель придется сворачивать свою программу «открытых дверей». По состоянию на конец прошлого года немецкими властями было отказано в статусе беженца примерно 55 тысячам нелегалов, однако более половины из них не покинули страну и продолжают находиться на территории Германии, и отследить их местонахождение невозможно.

Более того, многие из этих нелегалов продолжают получать различные выплаты от государства, ожидая высылки из страны. Теперь же, пишет газета, выяснилось, что никакой информации, где реально могут находиться все эти люди, у миграционных служб ФРГ просто нет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки

Последние новости

Бывший депутат Госдумы сообщил, когда РФ может пойти на обострение ситуации на Донбассе

Консульства США возобновили выдачу виз в России: стало известно об ограничениях

В УЗ пояснили, куда пойдут деньги от повышения тарифов

Возмутительный инцидент в супермаркете: кассирша заявила, что Харьков – это Россия

В США выяснили имена российских чиновников, вмешавшихся в выборы, готовятся обвинения – СМИ

В Пентагоне рассказали о причинах сбора биоматериала россиян

Нам нужно поговорить об Украине: Трамп анонсировал новую встречу с Путиным

Политолог: «Противостояние президента и главы МВД – это нечто новое для Украины»

Гибель Окуевой: Осмаев рассказал о претензиях к спецслужбам Украины

Нардеп Добродомов пожаловался, что правительство мало добавило пенсии его матери

Пономарь: «На десерт недели хорошие новости для Украины»

Трамп анонсировал встречу с Путиным, - СМИ

Комитет избирателей Украины подтвердил безоговорочное лидерство БПП, как в городских, так и сельских ОТГ

Бизнесмен: «Кто-нибудь может вспомнить хоть один удачный проект Путина?»

Роман Цимбалюк: Roshen стал настоящим брендом Украины

Хоккеист Овечкин создает «Команду Путина»

Генпрокурор США Джефф Сешнс снова уличен во лжи под присягой

Польский сенатор: «Украина варварски относится к исторической памяти»

Из Каталонии уходят сотни компаний

Грузия ожидает конкретных шагов от Киева по экстрадиции Саакашвили

 Новости за день