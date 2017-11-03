В Германии «потеряли» 30 тысяч мигрантов

В немецкой полиции заявили о том, что в настоящее время не располагают никакими данными о местонахождении тридцати тысяч мигрантов, въехавших на территорию Германии.
Как передает replyua.net со ссылкой на Бильд, ранее этим мигрантам было отказано в предоставлении статуса беженцев. Издание отмечает, что за два года Германия приняла полтора миллиона нелегалов, и все они хотели получить статус беженцев, но Германия не смогла принять всех мигрантов по разным причинам, и теперь Ангеле Меркель придется сворачивать свою программу «открытых дверей». По состоянию на конец прошлого года немецкими властями было отказано в статусе беженца примерно 55 тысячам нелегалов, однако более половины из них не покинули страну и продолжают находиться на территории Германии, и отследить их местонахождение невозможно.
Более того, многие из этих нелегалов продолжают получать различные выплаты от государства, ожидая высылки из страны. Теперь же, пишет газета, выяснилось, что никакой информации, где реально могут находиться все эти люди, у миграционных служб ФРГ просто нет.