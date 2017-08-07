В Германии заявили о новом потоке мигрантов

Немецкие власти заявили о том, что во второй половине этого года снова может увеличиться поток мигрантов, и это связано, прежде всего, с тем, что число мигрантов, добирающих до Европы по Средиземному морю, снова растет.
Как передает replyua.net со ссылкой на DW, об этом говорится в докладе Совместного центра анализа и стратегии нелегальной миграции. Авторы доклада указывают на то, что с начала этого года только в Италию по морю прибыли более 95 тысяч мигрантов. Итальянские власти уже не справляются с задачами по размещению вновь прибывших нелегалов, и власти этой страны уже думают над тем, как выселить мигрантов из страны.
Пока на границе Германии все спокойно, и с начала года ее пересекли примерно 24 тысячи человек. Для сравнения – за аналогичный период прошлого года границу пересекли более 130 тысяч мигрантов. Если власти Италии примут какое-то решение по нелегалам, новый поток хлынет именно в Германию, считают авторы доклада.