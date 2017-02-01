Женский монастырь, приютивший мигрантов, оскандалился на всю Европу

Итальянские СМИ сообщают о скандале, который разразился внутри одного из женских монастырей Милана. Согласно информации издания Goirnale Italiano, в приютившем мигрантов монастыре монахини беременеют одна за другой — уже известно о девяти таких случаях. Как передаёт replyua.net, сами монахини отрицают интимную связь с мигрантами, списывая беременность на «подарок от Бога», тогда как в рядах мигрантов факт сексуальной связи с монахинями всё-таки подтверждают.
За надлежащим поведением монахинь должна была следить мать надзирательница, однако женщина покидала монастырь, где с июля 2016-го года проживали североафриканские мигранты. Как результат — девять монахинь беременны. В связи с ненадлежащим поведением послушниц мать настоятельница требует, чтобы забеременевшие послушницы добровольно отказались от монашеского чина, но сами монахини отрицают, что занимались сексом с мигрантами.
Однако, один из мигрантов опровергает мистическую версию массового возникновения беременности у послушниц, подтверждая факт интимной связи. По его словам, мигранты действительно «развлекались» с монахинями. Он также утверждает, что намерен рекомендовать этот монастырь другим своим друзьям. «Спасибо сёстрам, спасибо Италии!», — говорит мигрант в беседе с местными журналистами.