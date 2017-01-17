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Более 200 мигрантов погибли в 2017 году у берегов Европы

Более 200 мигрантов погибли в 2017 году у берегов Европы
Издание «Independent» сообщает, что в первые дни нового года уже более 200 мигрантов погибли в попытке достичь берегов Европы – об этом заявляет полиция Греции.

Как передает replyua.net, в первые дни 2017 года был установлен рекорд смертности мигрантов – более двухсот человек утонули или замерзли до смерти в Средиземном море в попытке достичь берегов Греции. Полиция Греции заявила, что не многие мигранты решаются на такие путешествия в зимний период, однако они все же есть. По данным греческих чиновников, по крайней мере, 226 лиц, ищущих убежища в Греции, лишились жизни, пытаясь достичь Европы. Эта статистика ужасает – количество погибших вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, более 40 человек из них погибли, пытаясь незаконного пересечь границу между Грецией и Турцией вблизи одного из островов, являющихся предметом их территориального этих государств.

Лишь за прошедшую субботу из вод Средиземного моря были извлечены 180 тел погибших мигрантов, утонувших вследствие кораблекрушения в 45 км от берегов Ливии. Судно затонуло из-за шторма. Большинство погибших являются выходцами из стран Африки.
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