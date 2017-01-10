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Меркель заявила об ускоренной процедуре выдворения мигрантов из Германии

Меркель заявила об ускоренной процедуре выдворения мигрантов из Германии
Ангела Меркель, канцлер Германии, сделала заявление о том, что необходимо ускорить процедуру выдворения мигрантов из страны после кровавых событий на ярмарке в Берлине, когда погибли двенадцать граждан.

Как передает replyua.net со ссылкой на DW, глава немецкого правительства отметила, что власти не должны застревать со своими обещаниями и призвала ускорить начатые процессы. На съезде «Германского союза чиновников», состоявшегося накануне в Кельне, Меркель подчеркнула, что нападение на людей требует самых срочных действий, и они должны быть максимально правильными. По словам канцлера, в новогоднюю ночь сотрудники полиции Кельна провели правильные операции, не пропустив в центр города группу людей, предположительно, выходцев из государств Северной Африки, однако поступок кельнских полицейских уже подвергли критике.

Меркель напомнила, что с терроризмом бороться необходимо, но в то же время нужно сохранять свободу действий всех граждан. Канцлер добавила, что, в первую очередь, из Германии будут высланы выходцы из разных стран, однако Тунис, Марокко и Алжир она назвала «безопасными странами».
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