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В Германии арестовали сирийца, промышлявшего изготовлением бомб

В Германии арестовали сирийца, промышлявшего изготовлением бомб
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сирийский беженец был арестован в Германии в четверг в связи с обвинениями в изготовлении взрывных устройств. Задержанному 20 лет и он является поклонником «Исламского государства», - пишут европейские СМИ.

Сириец пытался провести контрабандным путем несколько самодельных взрывных устройств в Данию. Также в его багаже содержались материалы для изготовления бомб в домашних условиях. Представитель офиса прокуратуры Штутгарта сообщил, что следствие не может назвать имя задержанного, в связи тем, что специальная операция по поиску его сообщников все еще продолжается. СМИ пишут, что неясно, как давно сириец находится в стране. Представитель прокуратуры заявил, что «у них собраны доказательства сотрудничества задержанного с боевиками ИГИЛ». Также сотрудник прокуратуры Штутгарта подчеркнул, что задержанный сириец находится в Германии на законных основаниях – некоторое время назад он получил убежище в стране. В прокуратуре выясняют, имел ли сириец контакты с членами «Исламского государства» за пределами Германии.
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