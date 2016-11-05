Италия приняла еще 2 200 мигрантов из стран Азии и Африки

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Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня еще 2200 мигрантов достигли берегов Италии, преодолев путь через все Средиземное море.Итальянская береговая охрана, спасатели и активисты провели сегодня шестнадцать отдельных спасательных операций, в ходе которых на берег Италии были доставление еще две тысячи двести человек. Также ведомство уведомило о десяти погибший – их тела были извлечены из воды. Мигранты пересекли Средиземное море на тринадцати резиновых понтонах – об этом сообщил сегодня пресс-центр службы береговой охраны Италии.Международная организация по вопросам миграции на этой неделе заявила, что в Средиземном море в текущем году погибли уже 4220 человек, в 2015 году этот показатель составил 3777. По заявлениям Организации Объединенных Наций такое количество смертей мигрантов является рекордным за все время, когда беженцы стали пребывать в Европу. Представитель организации Уильям Шпиндлер сообщил, что им известно, по крайней мере, о 4200 мигрантах, которые погибли или пропали без вести. Власти Италии заявили, что по состоянию на 2 ноября в страну прибыли официально 159 496 беженцев из стран Азии и Африки.