Страны ЕС спекулируют темой беженцев, чтобы получить больше финансовой помощи - НПО

Как передает replyua.net со ссылкой на The Guardian, европейские неправительственные организации обвинили страны ЕС в использовании темы беженцев для спекуляций в вопросе предоставления финансовой помощи. «Они больше думают о том, как увеличить свой бюджет, чем обеспечить беженцам всю необходимую помощь», - заявили общественники.
По мнению активистов, проводивших мониторинг выполнения странами ЕС обязательств по приему мигрантов в соответствии с квотами, а также целевого использования финансовых средств, выделенных им на эти цели, некоторые страны ЕС спекулируют этим вопросом и «только тратят деньги, не выполняя обязательств». В частности, особенно была раскритикована Германия - по мнению конфедерации европейских НПО «Concord», Германия провернула на беженцах «финансовый трюк». Оказалось, что получив финансовую помощь на нужды мигрантов, она тем самым увеличила свое ВВП на 0,56%, что означает, что эта помощь ей была вовсе не нужна. Позитивна была оценена деятельности по оказанию помощи мигрантам и расходам средств Дании, Нидерландов, Люксембурга, Швеции и Великобритании.
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