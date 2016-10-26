Смертность мигрантов в Средиземном море достигла рекорда - ООН

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, по оценкам ООН, в течение 2016 года в Средиземном море погибли и пропали без вести более 3800 мигрантов – эти данные были собраны сотрудниками береговой охраны Италии и Греции, а также гуманитарных организаций.
В связи с этим, ООН заявила, что «2016 год стал самым смертоносным годом для мусульманских беженцев». В 2015 году это число составляло 3771 – многие мигранты просто не выдерживают такого длительного и опасного переезда. ООН также связывает высокий показатель смертности с ожесточением боевых действий в Сирии, Ираке и других ближневосточных странах. Контрабандисты «живого товара» все чаще стали использовать не суда, а надувные резиновые понтоны, пересечение Средиземного моря на которых крайне опасно, однако стоит намного дешевле. В каждой такой лодке может находиться более 100 человек.
В докладе сообщается о том, что как минимум 25 тел погибших мигрантов были найдены в частично затопленной надувной шлюпке у берегов Ливии сегодня, более 100 мигрантов были спасены у берегов Италии организацией «Врачи без границ». По оценкам Агентства по делам беженцев ООН, «средиземноморский маршрут» является самым опасным, однако практически единственным, открытым сейчас.
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