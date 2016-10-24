Приток мигрантов в Европу усиливается

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, еще две тысячи двести мигрантов были спасены в Средиземном море, шестнадцать были найдены погибшими, еще три тысячи пропали без вести.
Корабли береговой охраны, совместно с судами гуманитарных организаций, торговыми судами и рыбацкими лодками, под командованием властей Рима, провели в течение прошедших выходных более 21 спасательной операции. Спасательные службы сообщили о 16 погибших, однако судьба еще трех тысяч человек остается неизвестной – они пытались пересечь Средиземное море на надувных резиновых понтонах, и сейчас их судьба остается неизвестной. По оценкам Международной организации по миграции, этот маршрут сейчас самый популярный – большинство мигрантов из Азии и Африки пытаются попасть в Европу через Италию, переплыв Средиземное море. Большинство спасенных в эти выходные лиц – выходцы из Северной Африки.
В ходе спасательных операций, проходивших в течение последних трех дней, спасателям удалось обнаружить восемнадцать понтонов и три малых судна – об этом сообщили в пресс-центре береговой охраны Италии.
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