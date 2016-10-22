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В Италию прибыли еще 2400 мигрантов

В Италию прибыли еще 2400 мигрантов
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, несмотря на ухудшение погодных условий, к итальянским берегам продолжают прибывать мигранты – сегодня спасатели доставили на берег 2 400 мигрантов, пересекших Средиземное море на надувных резиновых понтонах.

Итальянская береговая охрана заявила, что они также извлекли из воды тела 14 погибших – путешествие в резиновых лодках на такое расстояние очень небезопасно, учитывая, что каждая из них битком набита людьми. Спасатели провели около двадцати операций. Кроме Службы береговой охраны Италии в них участвовали ирландские военные суда, а также лодки гуманитарных миссий организаций «Врачи без границ» и «Морского дозора».

«Врачи без границ» сообщили в Твиттере о том, что им не удалось спасти жизни еще 12 мигрантов – их вытащили из воды в крайне тяжелом состоянии, и они скончались в больнице. В их числе было четверо детей. Как сообщалось ранее, более 3100 мигрантов были доставлены на территорию Италии в течение последних месяцев, большинство из них являются выходцами из Северной Африки. Всего в течение текущего года в Европу прибыло более 900 000 беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, а также других стран Азии и Африки.

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